Для цього необхідно довіряти своїй дитині та правильно з нею розмовляти. Як потрібно діяти у складних ситуаціях – 24 каналу пояснила освітня психологиня, членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я Ані Леоніла Іоселіані.
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Як розмовляти з дитиною
Коли дитину ведуть на дитячий майданчик, у садок або до школи, вона опиняється у світі різних ситуацій, де відчуватиме багато різних емоцій. На прикладі кожної нової пригоди батьки мають показувати, як із цим впоратися.
Дитина може посваритись з іншою дитиною на дитячому майданчику. Ми питаємо, чому дитина розлютилася на Петю. От буквально: "Що зробив Петя, що викликало в тебе таку реакцію?". На прикладі конфлікту з Васею ми намагаємося пояснити якийсь життєвий концепт. Так, Петя був неправий, забравши іграшку, не запитавши дозволу. Наступного разу Петі треба сказати: "Якщо хочеш погратися з моєю іграшкою – спитай, будь ласка".
У разі, якщо умовний Петя не питатиме дозволу – ми забираємо наші іграшки та йдемо грати з Васею. Не треба Петю бити чи кричати на нього.
У конфліктних ситуаціях з іншими дітьми батьки мають поводитися залежно від перебігу подій.
Ми завжди включаємо логіку. Якщо ми бачимо, що ситуація переросла в потенційно небезпечну – Петя вкрав у нашої дитини трактор і почав цим трактором бити дитину по голові – одразу втручаємося. Коли небезпеки немає – ми довіряємо своїй дитині. Вона спочатку відреагує так, як захоче. Якщо потрібно – згодом ми відкоригуємо її поведінку,
– пояснила Іоселіані.
Дитині потрібно довіряти / Фото Pixabay
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Якщо дитина на базі власного досвіду робить висновок, що кожний хлопчик Петя поганий і не вміє ділитися – це неправильний висновок, ми його коригуємо. Якщо дитина вирішує, що саме з цим хлопчиком Петею вона більше не гратиме, ми говоримо: "Окей, я розумію твоє рішення і поважаю його,
– додала психологиня.
Завдання батьків – навчити дитину, як діяти в різних ситуаціях / Фото Pixabay
Той самий принцип працює і коли ідеться про успішність у школі. На прикладі кожної поганої оцінки потрібно допомагати дитині долати негативні емоції.
Наприклад, дитина отримала двійку. Можна на неї накричати, що вона тупа і не отримує нормальних оцінок. Але так ми дитину принизимо та заженемо у фрустрацію та негативні асоціації з навчанням. Можна сказати: "Я бачу, що ти засмутилася. Я теж засмутилася. Мені прикро, що ти отримав двійку. Як ти думаєш, чому не вдалося виконати це завдання?"
– порадила Ані Леоніла Іоселіані.
У такій ситуації має бути не жалість, а розуміння. Батьки мають допомогти дитині подолати негативні емоції.
За словами фахівчині, також важливо пам'ятати, що дитина 16 років мало чим відрізняється від шестирічки. На кожній стадії життя діти вивчатимуть щось нове і їм потрібна підтримка та допомога. Злитися на дітей будь-якого віку через те, що вони чого не розуміють, не допоможе ні дітям, ні батькам.
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