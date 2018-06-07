Перший фестиваль сучасного жіночого мистецтва відбудеться у Києві

13 червня у столичному Інституті проблем сучасного мистецтва відбудеться цікавий захід Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest.

Це перший в Україні фестиваль сучасного жіночого мистецтва. В його рамках поєднаються виставкова і науково-дослідна програми.

Фокус-тема Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2018 – "Мистецтво компромісу" – творчі пошуки, в яких є прагнення до гармонії та стабільності через цивілізоване владнання конфліктних зіткнень – соціальних, етичних, психологічних тощо. Оскільки конфлікти супроводжують нас усюди, вони несуть тривогу і невизначеність, хвилюють і лякають. Але в самому існуванні конфліктів фатальної приреченості немає, в тому разі, якщо розпочато пошук розумного компромісу.

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Учасниці проекту: Ірина Акімова, Анна Бітаєва, Мар’яна Гончаренко, Марго Громенко, Олеся Дворак-Галік, Олеся Джураєва, Олена Іванюк, Наталія Корф-Іванюк, Анна Криволап, Ліна Кондес, Ніна Мурашкіна, Яна Руснак, Тетяна Самохіна, Ірина Семенюта, Лілія Студницька, Валерія Тарасенко, Ната Трандафір, Ліля Чавага, Оксана Чепелик, Поліна Щербіна.

Кураторами виставки виступають Ірина Акімова і Анастасія Гончаренко, арт-директор проекту – Влад Тузов.