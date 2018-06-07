20:32
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Перший фестиваль сучасного жіночого мистецтва відбудеться у Києві

37 Читать новость на русском
Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2018
Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2018

13 червня у столичному Інституті проблем сучасного мистецтва відбудеться цікавий захід Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest.

Це перший в Україні фестиваль сучасного жіночого мистецтва. В його рамках поєднаються виставкова і науково-дослідна програми.

Фокус-тема Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2018 – "Мистецтво компромісу" – творчі пошуки, в яких є прагнення до гармонії та стабільності через цивілізоване владнання конфліктних зіткнень – соціальних, етичних, психологічних тощо. Оскільки конфлікти супроводжують нас усюди, вони несуть тривогу і невизначеність, хвилюють і лякають. Але в самому існуванні конфліктів фатальної приреченості немає, в тому разі, якщо розпочато пошук розумного компромісу.

Читайте також: Українка перетворює ляльок Барбі на витвори мистецтва: вражаючий результат

Учасниці проекту: Ірина Акімова, Анна Бітаєва, Мар’яна Гончаренко, Марго Громенко, Олеся Дворак-Галік, Олеся Джураєва, Олена Іванюк, Наталія Корф-Іванюк, Анна Криволап, Ліна Кондес, Ніна Мурашкіна, Яна Руснак, Тетяна Самохіна, Ірина Семенюта, Лілія Студницька, Валерія Тарасенко, Ната Трандафір, Ліля Чавага, Оксана Чепелик, Поліна Щербіна.

Кураторами виставки виступають Ірина Акімова і Анастасія Гончаренко, арт-директор проекту – Влад Тузов.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Анонс Виставка Мистецтво Афіша Фестивалі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
сьогодні, 20:02 Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
Яніна Ткачук 79
Готівковий курс валют 7 червня: долар та євро невпинно ростуть
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 7 червня: долар та євро невпинно ростуть
312
Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
сьогодні, 19:02 Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
Катерина Петренко 1166
В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
сьогодні, 18:00 В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
Павло Казарін 359
Звільнення Данилюка: як зняли міністра фінансів та чому це важливо
сьогодні, 17:30 Звільнення Данилюка: як зняли міністра фінансів та чому це важливо
Євгенія Мазур 1184
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук