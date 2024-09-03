На тлі таких заяв тисячі демонстрантів зібралися в Стамбулі 1 вересня, щоб висловити свій протест проти суперечливого нового закону, який, на думку критиків, може призвести до вбивства безпритульних собак по всій Туреччині. Яка ситуація зараз і що вирішили, розповідаємо далі!

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Турки протестують проти закону щодо бродячих собак

Нове законодавство зобов'язує муніципалітети відловлювати безпритульних собак і передавати їх до притулків, де вони отримають щеплення і будуть стерилізовані або кастровані перед тим, як їх можна буде прилаштувати. Закон передбачає, що собаки, які відчувають біль, невиліковно хворі або становлять загрозу для здоров'я людей, підлягатимуть евтаназії.

Тисячі турків протестують проти суперечливого закону щодо бродячих собак / Фото AP

У відповідь на широку громадську критику термін "евтаназія" було вилучено з нещодавно прийнятого закону, спрямованого на розв'язання проблеми безпритульних собак у Туреччині. Президент Реджеп Таїп Ердоган виступив на захист закону, стверджуючи, що він необхідний для вирішення "проблеми безпритульних собак", з якою стикається країна.

Протестувальники зібралися 1 вересня, щоб закликати до скасування суперечливого закону, тримаючи в руках плакати з написами "Притулки – це табори смерті" і "Скасуйте кривавий закон".

Бродячі собаки такі ж живі істоти, як і ми. Ми тут, тому що ми проти їх знищення,

– каже один із протестувальників.

Головна опозиційна Республіканська народна партія звернулася до Конституційного суду з проханням скасувати нещодавно прийнятий закон, трохи менше ніж через 2 тижні після його ухвалення.



Тисячі демонстрантів зібралися в Стамбулі 1 вересня / Фото AP

Звіт, опублікований Асоціацією "Безпечні вулиці та право на життя", організацією, що займається ліквідацією безпритульних собак у містах, показує, що з 2022 року було зафіксовано 65 смертельних випадків, пов'язаних з нападами вуличних собак.

До слова, спочатку цей проєкт закону містив положення і щодо безпритульних котів, однак цей аспект був переглянутий після громадського обурення.