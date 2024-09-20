Фотограф Тобі Шрапель створив цей рідкісний знімок, який здобув значне визнання. Робота отримала нагороду "Вибір глядачів" на конкурсі наукової фотографії Beaker Street 2024, пише Live Science.

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Жабу з синіми очима, що світяться, сфотографували верхи на привиді

На фотографії, що демонструє чудеса природи, зображена біолюмінесцентна коричнева деревна жаба (Litoria ewingii), очі та шкіра якої підсвічуються блакитним світлом. Жаба сидить на рідкісному примарному воронковидному грибі (Omphalotus nidiformis), відомому своїм примарним біолюмінесцентним сяйвом, яке зачаровує вночі.

Мені вдалося зафіксувати цей чарівний дует на сосновій плантації в Тасманії після 6 тижнів пошуку рідкісного виду грибів. Я побачив гриб і жабу разом і відразу ж подумав про те, що це шанс зробити "щось чарівне",

– каже Тобі Шрапель.

Фотограф присвятив кілька тижнів пошукам невловного гриба-привида. Вони набули нового оберту, коли друг підказав йому про соснову плантацію в прибережному заповіднику Севен-Майл-Біч. Слідуючи цій підказці, Шрапель успішно знайшов гриб. На свій подив, він також помітив крихітну деревну жабу, яка сиділа на ньому.



Фото жаби і гриба-примари / Фото Toby Schrapel / Beaker Street Photography Prize

Шрапель зробив дивовижне відкриття, виявивши, що під впливом ультрафіолетового світла шкіра певної амфібії починає яскраво світитися синім кольором. Це дало йому унікальну можливість зафіксувати біолюмінесценцію гриба і біофлуоресценцію жаби в одному кадрі.

Пізніше Тобі Шрапель подав своє фото на конкурс і врешті-решт воно стало переможцем у номінації "Вибір глядачів" на щорічному конкурсі наукової фотографії Beaker Street.

Як відбуваються такі процеси у природі?

Вчені звернули увагу на явище біофлуоресценції, яке виникає, коли живі організми мають хімічну поверхню, що поглинає світло на одній довжині хвилі і випромінює його на іншій. Цей процес, поряд з біолюмінесценцією, присутній у різних видів тваринного світу. Зокрема, деревні жаби можуть використовувати біолюмінесценцію як метод комунікації, що проливає світло на складність їхніх взаємодій.

Вчені відзначають, що хоча біолюмінесценція грибів залишається менш вивченою, одна з домінуючих теорій припускає, що м'яке світіння, яке випромінюють ці гриби, може слугувати для приваблення комах, які відіграють вирішальну роль у розповсюдженні їхніх спор.