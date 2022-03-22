На складі була вся сировина та первинна упаковка

Склад компанії "Фармак" згорів під містом Макарів, що на Київщині. Про це повідомив у фейсбуці член ради директорів компанії Петро Чернишов.

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За інформацію Чернишова, поблизу складу в Макарові була танкова битва. Склад компанії "Фармак" повністю згорів.

Член ради директорів оцінив втрати компанії у 1,5 мільярда гривень.

Склад Фармака знаходився під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо – у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат,

– йдеться у повідомленні Чернишова.

Він зазначив, що на складі була вся сировина та первинна упаковка. Попри обстріли окупантів "Фармак" працює над повноцінним відновленням виробництва.

У пресслужбі "Фармак" повідомили, що склади компанії, де були готові ліки, сировина для препаратів, первинне пакування – у перші дні війни були спалені вщент окупантами.

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