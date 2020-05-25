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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Підсумковий випуск новин за 18:00: Зґвалтування у Кагарлику. Обстріли на Донбасі

Випуск новин -

У випуску новин за 25 травня станом на 18:00 – в місті Кагарлик, що на Київщині, двоє поліцейських зґвалтували 26-річну дівчину та побили чоловіка. Як наслідок, останній отримав переломи ребер та носу. На Донбасі бойовики 8 разів відкривали вогонь. Зокрема, гатили з мінометів 120 калібру поблизу Пісків, зі станкових протитанкових гранатометів біля Мар'їнки.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Кум Путіна та народний депутат України Віктор Медчедчук оприлюднив електронну декларацію, в якій вказав 323 мільйонів гривень річного доходу, 6 земельних ділянок і 2 будинки.

У Львові від коронавірусу померла лікарка-анестезіолог. Це перша смерть медика в області.

У Львові почали тестувати людей на антитіла до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги.

З понеділка, 25 травня, в Іспанії послаблюють карантин. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.

Автор: Кароліна Король
Теги: Війна на Донбасі Зґвалтування у Кагарлику Випуск новин
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