Итоговый выпуск новостей за 18:00: Изнасилование в Кагарлыке. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 18:00 – в городе Кагарлык Киевской области двое полицейских изнасиловали 26-летнюю девушку и избили мужчину. Как следствие, последний получил переломы ребер и носа. На Донбассе боевики 8 раз открывали огонь. В частности, били из минометов 120 калибра вблизи Песков, со станковых противотанковых гранатометов возле Марьинки.

Также в выпуске новостей на канале 24: Кум Путина и народный депутат Украины Виктор Медчедчук обнародовал электронную декларацию, в которой указал 323 миллионов гривен годового дохода, 6 земельных участков и 2 дома. Во Львове от коронавируса умерла врач-анестезиолог. Это первая смерть медика в области. Во Львове начали тестировать людей на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам Больницы скорой помощи. С понедельника, 25 мая, в Испании ослабляют карантин. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.