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Итоговый выпуск новостей за 18:00: Изнасилование в Кагарлыке. Обстрелы на Донбассе

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Випуск новин з Кароліною Король
Випуск новин з Кароліною Король / 24 канал

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 18:00 – в городе Кагарлык Киевской области двое полицейских изнасиловали 26-летнюю девушку и избили мужчину. Как следствие, последний получил переломы ребер и носа. На Донбассе боевики 8 раз открывали огонь. В частности, били из минометов 120 калибра вблизи Песков, со станковых противотанковых гранатометов возле Марьинки.

Также в выпуске новостей на канале 24:

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Автор: Каролина Король
Теги: Война на Донбассе Изнасилование в Кагарлике Выпуск новостей
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