У підсумковому випуску новин за 24 липня станом на 22:00 – правоохоронці другу добу шукають полтавського викрадача Романа Скрипника, який взяв у заручники полковника поліції. Через кілька годин він відпустив поліцейського, кинув автомобіль і втік у лісопосадку. У Борисполі приземлився військово-транспортний літак з пораненими захисниками на борту.

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Держсекретар США Майк Помпео розкритикував Китай. У своїй промові він звинуватив Пекін у несправедливих торгових практиках, порушенні прав людини і спробі заслати китайських агентів задля впливу на американське суспільство.