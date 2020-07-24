В итоговом выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 22:00 – правоохранители вторые сутки ищут полтавского похитителя Романа Скрипника, который взял в заложники полковника полиции. Через несколько часов он отпустил полицейского, бросил автомобиль и скрылся в лесопосадке. В Борисполе приземлился военно-транспортный самолет с ранеными защитниками на борту.

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