Група республіканців вимагає скоротити допомогу США для України: з чим це пов’язано

У США є ґрунтовна соціальна та політична підтримка України у її протидії агресії Росії. Водночас скандальні заяви щодо проблем з допомогою Києву є частиною інформаційної кампанії перед виборами.

На сьогодні немає жодних підстав вважати, що політика США щодо України може змінитися. Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус.

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На риторику впливають вибори

Експерт зазначив, що загроза скорочення американської допомоги Україні не є такою драматичною, "як це підносять ЗМІ, які полюбляють "крикливі заголовки".

"Це роблять для того, щоб зібрати якомога більшу аудиторію та увагу. У реальності – сьогодні у США вибори вийшли на фінішну пряму, залишилося менш як місяць, щоб ці проміжні вибори відбулися. І тому ми чутимемо величезну кількість різних суперечливих заяв: як щодо внутрішньополітичної, так і зовнішньополітичної ситуації", – пояснив оглядач.

За його словами, США – це величезна країна емігрантів, тому політсилам дуже важливо отримати голоси всіх виборців і дійти до фінішу "з добрим результатом".

Це є головною причиною таких заяв саме сьогодні. Після фінішу передвиборчої кампанії це припинять, як зазвичай буває під час проміжних та президентських виборів. Половина того, що говориться й обіцяється – воно забувається й потім конгресмени та сенатори починають виходити із ситуації в політиці, базуючись на національних інтересах США,

– додав аналітик.

На його думку, це особливо стосується зовнішньополітичних ризиків, загроз і катастроф планетарного масштабу, якою є агресія Росії проти України.

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Яка підтримка України у США

Політолог вказав, що попри всі скандальні заяви, Україна має у США двопартійну підтримку.

Двопартійну підтримку України забезпечують, вона відповідає рівню підтримки громадської думки у США. Не випадково двопалатний Конгрес США завжди оперативно реагував на проєкти допомоги Україні. Ця підтримка буде з огляду на те, що виконавча влада перебуває в руках демократів,

– переконаний експерт.

З його слів, у республіканській партії справді є розкол щодо продовження забезпечення підтримки України, але це всього "20 – 25 відсотків "трампістів".

"Україна та її діаспора повинні дуже уважно стежити за виборами у США. Не треба списувати все лише на політиків. Це проблема громадянського суспільства, засобів ЗМІ та української дипломатії. Треба активно працювати з політичним істеблішментом та з громадською думкою у США", – підкреслив Юнус.

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Україна і США – "у зв'язці"

Фахівець додав, що як президент Джо Байден, так і експрезиденти Барак Обама та Дональд Трамп – вони всі використовували Україну для своїх внутрішньополітичних суперечностей.

Вони не готувалися до цієї війни, а займалися "перезавантаженням" відносин з Росією. Сьогодні Байден має можливість виправити ці помилки. Спочатку він не так діяв, але зараз він та його адміністрація на 70 – 75 відсотків рухаються у правильному напрямку,

– розповів оглядач.

На його думку, жодних страшливих рішень влади щодо України за всі 8 місяців війни у США не було.

"Зараз продовжується системна підтримка Києва. Я думаю, що той зв'язок, який пов'язує сьогодні США та Україну, гарантує, що поразка України буде поразкою для США. Відповідно, перемога України буде перемогою США. Країни йдуть "у зв'язці", як альпіністи підіймаються на гору: якщо один зірветься – він потягне за собою іншого", – резюмував аналітик.

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