Питання України: Байден поговорив з Путіним, а Макрон зі Зеленським – головні новини 12 лютого

Джо Байден поговорив з Володимиром Путіним щодо України. Згодом поспілкувалися Еммануель Макрон і Володимир Зеленський. Міністерство закордонних справ та президент закликали українців зберігати спокій. Водночас іноземні держави продовжують просити своїх громадян не їздити в Україну. А в Києві відбувся Марш єдності.

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Байден поговорив з Путіним

Джерело: CNN

Американський президент Джо Байден зателефонував Володимиру Путіну. Розмова відбулася на тлі загрози нового нападу Росії на Україну.

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За інформацією ЗМІ, перемовини глав держав спершу планували на 14 лютого. Однак їх організували раніше. На цьому, мовляв, наполягали у Білому домі.

Президенти спілкувалися приблизно годину. Американський лідер перебував у своїй заміській резиденції Camp David.

У Білому домі розповіли деталі розмови. Там наголосили, що Байден чітко давав зрозуміти Путіну, що у разі вторгнення в Україну США та союзники накладуть на Росію швидкі та серйозні санкції.

Крім того, американський президент заявив, що подальше вторгнення призведе до масових людських страждань і послабить авторитет Росії. США у цій ситуації залишаються відкритими для дипломатії, але готові реагувати на будь-які сценарії.

російському колезі Сергію Шойгу. Пентагон повідомив, що вони обговорили нарощування військової присутності Росії в окупованому Криму та навколо України.

Макрон зідзвонився зі Зеленським

Раніше 12 лютого американський міністр оборони Ллойд Остін зателефонував

Джерело: твітер Володимира Зеленського

Телефонну розмову також провели Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Це відбулося невдовзі після спілкування французького лідера з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Під час перемовин український президент подякував французькому за візит до Києва.

Політики говорили про

безпекову ситуацію,

шляхи активізації мирного процесу в межах нормандської четвірки,

Тристоронньої контактної групи,

останні міжнародні перемовини.

Зеленський за підсумками розмови зазначив, що цінує особисту залученість Макрона у процес деескалації.

Влада закликає зберігати спокій

Заява МЗС України

12 лютого Макрон має намір також поспілкуватися про ситуацію щодо України ще з Джо Байденом та Олафом Шольцем.

У Міністерстві закордонних справ звернулись до українців на тлі інформації про загрозу нападу Росії, повідомляє 24 канал. Закликали не панікувати, оскільки держава готова до різних сценаріїв розвитку подій.

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У відомстві наголосили, що українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль для стійкості. Зокрема, на останньому засіданні Ради з нацбезпеки й оборони проаналізували безпекову ситуацію та подальші дії.

На ньому констатували, що Україна має сильну позицію. Зокрема, завдяки дипломатичним контактам, підготовці жорстких санкцій, постачанню зброї та макрофінансовій допомозі.

Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку,

– зазначили в МЗС.

Там також звернули увагу, що українська армія постійно відстежує розвиток подій. Наші Збройні сили готові дати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет. Дипломати теж цілодобово перебувають на зв'язку з усіма ключовими партнерами.

Зеленський також просить зберігати спокій

Володимир Зеленський також вчергове прокоментував ризики вторгнення Росії в Україну. Він запевнив, що ситуацію контролюють. На думку політика, "інформації про повномасштабну війну вже забагато".

Якщо є якась додаткова інформація щодо стовідсоткового вторгнення Росії в Україну, починаючи з 16 лютого, давайте нам цю інформацію,

– зауважив Зеленський.

Водночас президент заявив, що Україна має бути готовою у будь-який день до будь-яких кроків. Вона має розраховувати на своїх військових та своїх громадян. Наші фахівці – на дуже серйозному рівні. Робота у щоденному режимі триває.

Крім того, український лідер наголосив, що повномасштабної війни в Україні наразі немає.

Він зауважив, що українська сторона отримує багато різної інформації й вдячна країнам за допомогу. Однак у нас також є розвідники, які працюють не гірше, аніж їхні іноземні колеги.

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Країни просять своїх громадян покинути Україну

Через можливе загострення низка країн світу закликає своїх громадян утриматися від візиту до України, а тих, хто вже у ній, – покинути якнайшвидше.

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США

Сполучені Штати активно допомагають Україні озброєнням на тлі загрози агресії Кремля, однак разом з тим закликають своїх громадян повернутися на батьківщину.

Держсекретар США Ентоні Блінкен уже неодноразово закликав своїх земляків виїхати з України. Крім того, з такими закликами звернулося і посольство США в Києві.

Держдеп також ухвалив рішення евакуювати американців, які працюють в складі моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Велика Британія

У Вашингтоні наказали дипломатам, які не займають критично важливих посад в посольстві в Україні, негайно покинути державу . А з 13 лютого Держдеп призупиняє консульські послуги в Посольстві США в Києві.

У Лондоні звернулися до своїх громадян з таким же закликом. Британців просять не відвідувати Україну. Там також анонсували евакуацію дипломатів.

Однак пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що посольство продовжить свою роботу.

Я залишаюсь у Києві та продовжую працювати разом з основною командою. Посольство залишається працювати,

– наголосила Сіммонс.

Інші країни, які закликають своїх громадян залишити Україну:

Ірак,

Іспанія,

Італія,

Японія,

Нідерланди,

Південна Корея,

Чорногорія,

Ізраїль,

Норвегія,

Естонія,

Латвія,

Канада,

Бельгія,

Нова Зеландія,

Австралія,

Північна Македонія,

Фінляндія,

Німеччина,

Швеція,

Болгарія.

Марш єдності в Києві

У Києві люди вийшли на Марш єдності за Україну, повідомляє 24 канал. Тисячі небайдужих крокували вулицями столиці та вигукували "Слава Україні", "Путін х***о!".

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Активісти зібрались у парку Тараса Шевченка у Києві. Згодом вони вирушили до Майдану Незалежності. Люди несли прапори України, УПА, а також банери з надписами "Разом – сила. Україна – єдина".

Люди зібрались на Марш єдності / Фото Уляни Журби, 24 канал

Тисячі людей у Києві вийшли на Марш єдності: дивіться відео Уляни Журби, 24 канал

Під час маршу учасники акції вигукували:

"Крим – це Україна";

патріотичний білоруський заклик "Живе Білорусь!";

"Донбас – це Україна".

Вони проходили повз червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Люди проходили поз Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Серед натовпу можна було помітити як дорослих, так і дітей, літніх людей, військових, осіб з інвалідністю та багато молоді. Далі учасники рушили до Майдану Незалежності, де запалили фаєри на мості.

Також наприкінці заходу учасники заспівали гімн України.

До речі, на акції можна було побачити фронтмена гурту "Без Обмежень" Сергія Танчинця та активіста Сергія Стерненка.

Загалом марш тривав приблизно півтори години.



Українці вийшли на Марш єдності / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Наприкінці Маршу люди проспівали гімн України: дивіться відео Уляни Журби, 24 канал