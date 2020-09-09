Кабінет Міністрів України затвердив план пріоритетних дій уряду на 2020 рік. Проєкт був ініційований міністром Олегом Немчіновим і складається з 690 кроків.

Міністри затвердили план під час засідання уряду 9 вересня, пише 24 канал. Проєкт плану був оприлюднений напередодні засідання на сайті уряду.

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Головні кроки плану уряду у 2020 році:

Інтеграція з ЄС та НАТО, зокрема проведення саміту Україна – ЄС. Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація. Підтримка громадян, що постраждали від конфлікту (йдеться про війну на Донбасі). Ефективне врядування (зокрема, кроки щодо антикорупційної політики). Розвиток підприємництва (зокрема, кроки щодо підтримки експорту, відновлення вітчизняної промисловості, реформування оборонно-промислового комплексу тощо). Прозорі публічні фінанси (зокрема такі кроки: запровадження "нульової декларації" доходів і статків, комплекс ліквідації заходів для ліквідації ДФС, реформа митниці). Залізничні перевезення (оновлення залізничного рухомого складу, проведення структурної реформи Укрзалізниці тощо); авіаперевезення (зокрема, початок будівництва аеродромного комплексу у Дніпрі), водний транспорт (зокрема, проведення капремонту судноплавних шлюзів Дніпровського каскаду, розробка проєктів закону про посвідчення особи моряків тощо); автотранспорт (кроки: врегулювання ринку послуг автотранспорту згідно з регламентом ЄС, виконання ремонту на автошляхах загального користування державного значення, вдосконалення процедури стягнення плати за проїзд габаритних транспортних засобів, забезпечення розвитку міського електричного транспорту тощо), низка безпекових питань у транспорті. Регіональний розвиток (кроки стосовно місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, містобудування, нормування і технічного регулювання у будівництві, житлової політики та благоустрою, ЖКГ тощо). Енергетична безпека (зокрема, кроки щодо вжиття заходів, спрямованих на погашення заборгованості що утворилася на оптовому ринку електроенергії; кроки в екологічній політиці, раціональному надкористуванні тощо). Соціальні стандарти та якісні послуги (зокрема, кроки щодо гідного пенсійного забезпечення підтримки незахищених верств населення, осіб з інвалідністю, сімейної політики та захисту прав дітей). Відновлення та повноцінне життя (кроки щодо впровадження моделі надання послуг із психологічної реабілітації ветеранам, членам їх сімей, кроки з популяризації та формування позитивного образу ветерана війни у суспільстві тощо). Медична реформа (кроки щодо розробки "дорожньої карти" реалізації програми медичних гарантій, впровадження нової моделі проходження інтернатури, розбудова електронної системи охорони здоров’я, переформатування обласних лабораторних центрів МОЗ в центри контролю та профілактики хвороб, впровадження заходів щодо попередження та раннього виявлення інфекційних хвороб, кроки у спеціалізованій медицині, кроки у доступності якісних лікарських засобів тощо). Доступна та якісна освіта (кроки стосовно доступної і якісної дошкільної освіти, НУШ, осучаснення професійної освіти, змін у вищій освіті та розвитку освіти для дорослих). Спортивна нація (кроки щодо стимулювання громадян до впровадження оздоровчої рухової активності, проведення діяльності щодо запобігання поширенню допінгу у спорті, створення умов для підготовки спортивного резерву для паралімпійських збірних команд України, кроки у національно-патріотичному вихованні – створення системи підготовки активістів, волонтерів тощо) Якісні культурні послуги та консолідація українського суспільства (зокрема, кроки у запровадженні нової термінології , визначення прав нацменшин, врегулювання їх подальшого розвитку та інтеграції, удосконалення закону "Про бібліотеки і бібліотечні справи", реалізація проєкту "Велика реставрація культурної спадщини", кроки щодо протидії хаотичній забудові, створення Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру, затвердження заходів з реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року тощо). Реформування сектору нацбезпеки та оборони, а також кроки щодо впровадження новітнього озброєння та оснащення, належного забезпечення освіти військовослужбовців. Протидія агресії Росії політико-дипломатичними шляхами, а також кроки у поглибленні співпраці з ключовими міжнародними партнерами, забезпеченні зовнішньоекономічних інтересів України, вдосконалення захисту прав українців за кордоном, просування позитивного іміджу України у світі. Забезпечення публічної безпеки і порядку, а також кроки для запровадження надійної охорони кордону, зручного сервісу під час його перетину. Права людини та доступ до правосуддя, а також кроки для захисту прав власності, ефективного правового регулювання, кроки для створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань тощо.

Документ фундаментальний, йдеться про 690 пунктів, кожен має обгрунтування та визначені терміни. Це той документ, яким керуватимуться міністерства під час своєї щоденної роботи,

– наголосив Денис Шмигаль.

Він також виділив кілька важливих пунктів із цього документу:

Робота з ЄС і подання понад 30 євроінтеграційних законопроєктів.

Напрацювання законопроєкту щодо вільної економічної зони для ІТ-галузі;

Продовження на пів року після закінчення карантину мораторію на держконтроль і перевірки бізнесу;

Підтримка експорту через оновлення відповідного агентства;

Створення фонду розвитку сільських територій.

Запровадження стимулів для молодих сімей, що бажають створити фермерське господарство;

Завершення ліквідації Державної фіскальної служби, а також забезпечення умов для створення нового органу, який буде розслідувати економічні злочини.

Реформа митниці. Відкрита онлайн-база товарів, зменшення суб’єктивного впливу митника та інші кроки.

Остаточна ліквідація корупційного монстра ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції – 24 канал) та діджиталізації процедур у будівництві.

Крім того, уряд на засіданні 9 вересня розглядає низку проєктів законів України, зокрема про внесення змін до закону "Про географічні назви" щодо удосконалення діяльності, пов’язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

Також – розгляд проєкту закону "Про ратифікацію угоди про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та урядом Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти" та проєкт відповідного розпорядження уряду

Окрім того, міністри розглядають проєкти указів президента про виділення низки стипендій та низку інших питань.