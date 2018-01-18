Подробиці трагедії на Херсонщині, яка забрала життя трьох дітей

Моторошна трагедія на Херсонщині. Вночі у сільській хаті вчаділи одразу троє малолітніх дітей. Тим часом їхня матір святкувала свій День народження у куми, а додому повернулася лише під ранок, коли малеча вже була мертва.

Артем і Максим були близнюками. Вже за тиждень хлопчикам мало виповнитися по два роки. Їхній сестрі Ангеліні було п’ять. Всі троє тепер тільки на світлинах. Діти загинули у диму, так і не прокинувшись. Трагедія сталась напередодні вночі у селі Брилівка на Херсонщині.

У селищі своя пожежна дружина, тож отримавши нічний виклик, команда прибула на місце за декілька хвилин. Але було вже пізно.

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Попередня причина: коротке замикання. Коли сталася пожежа, діти вдома були самі. 26-річна мати пішла святкувати день народження.

Матір вже допитали. Та відкрили провадження за статтею Порушення правил пожежної безпеки.

Як вона пояснила, що вона вийшла на декілька хвилин до своєї знайомої. Даний факт зараз перевіряється, проводяться слідчі дії і знову ж спілкуємося з нею,

– розповів т.в.о. начальника слідчого відділу Олешківського РВ поліції Віталій Рябикін.

Батько дітей на заробітках у столиці. Родичі кажуть, що дружину він кинув і дітям не допомагав. Односельчани нічого поганого про родину не кажуть. Усім селом люди збирають гроші на похорон.