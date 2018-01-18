07:40
19 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки
Вєсті Кремля
22:07, 18 січня
Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи
Вєсті.UA
21:54, 18 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Подробиці трагедії на Херсонщині, яка забрала життя трьох дітей

22:01, 18 січня 690 Читать новость на русском

Моторошна трагедія на Херсонщині. Вночі у сільській хаті вчаділи одразу троє малолітніх дітей. Тим часом їхня матір святкувала свій День народження у куми, а додому повернулася лише під ранок, коли малеча вже була мертва.

Артем і Максим були близнюками. Вже за тиждень хлопчикам мало виповнитися по два роки. Їхній сестрі Ангеліні було п’ять. Всі троє тепер тільки на світлинах. Діти загинули у диму, так і не прокинувшись. Трагедія сталась напередодні вночі у селі Брилівка на Херсонщині.

У селищі своя пожежна дружина, тож отримавши нічний виклик, команда прибула на місце за декілька хвилин. Але було вже пізно.

Читайте також: На Київщині згорів будинок багатодітного бійця АТО

Попередня причина: коротке замикання. Коли сталася пожежа, діти вдома були самі. 26-річна мати пішла святкувати день народження.

Матір вже допитали. Та відкрили провадження за статтею Порушення правил пожежної безпеки.

Як вона пояснила, що вона вийшла на декілька хвилин до своєї знайомої. Даний факт зараз перевіряється, проводяться слідчі дії і знову ж спілкуємося з нею,
– розповів т.в.о. начальника слідчого відділу Олешківського РВ поліції Віталій Рябикін.

Батько дітей на заробітках у столиці. Родичі кажуть, що дружину він кинув і дітям не допомагав. Односельчани нічого поганого про родину не кажуть. Усім селом люди збирають гроші на похорон.

Теги: Новини України Діти Херсон Пожежа Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про ймовірного голову НБУ
сьогодні, 02:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про ймовірного голову НБУ
Соломія Ніколайчук 2054
Головні новини 18 січня: довгоочікуваний закон про Донбас, НБУ отримав нового голову
18 січня, 22:37 Головні новини 18 січня: довгоочікуваний закон про Донбас, НБУ отримав нового голову
1082
Реінтеграція Донбасу: всі плюси і мінуси нового закону
18 січня, 21:53 Реінтеграція Донбасу: всі плюси і мінуси нового закону
Микола Давидюк 1152
Рейтинг найпопулярніших політиків у Facebook: у чому секрет успіху Саакашвілі та Семенченка
18 січня, 21:01 Рейтинг найпопулярніших політиків у Facebook: у чому секрет успіху Саакашвілі та Семенченка
476
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
18 січня, 20:05 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
825
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Z-Games 2017: програма фестивалю в Затоці
21 серпня 2017 , 09:02
Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
 17 січня , 08:02
Фільм про Василя Сліпака "МІФ" покажуть в містах України (розклад)
 22 січня , 11:24
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук