У США тривають протести за право відчувати себе в безпеці. Почалися вони через вбивство поліцейськими афроамериканця за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Протести поділяються на дві групи – мирні та агресивні.

2 типи протестів

Про це в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі сказав капітан першого рангу ВМС США у відставці Гарі Табах. І наголосив, що більшість тих, кого заарештували – не місцеві.

Детальніше Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки

За його словами, є ті, які протестують мирно й кажуть, що поліція вчинила неправильно й на це треба звертати особливу увагу, особливо мова йде про темношкірих. А є ті, які влаштовують бунти та погроми.

Він пояснив, що в США поліція підкорюється мерам міста, Нацгвардія – губернаторам, а армія – президентові.

Зазвичай, коли відбуваються такі події та поліція не дає ради, закликають Нацгвардію. Це такі резервісти, які допомагають під час бунтів та катастроф, щоби не було мародерства. Ці всі бунти відбуваються, як не дивно, у демократичних штатах та містах,

– зазначив Табах.

Проплачені "активісти"

Він повідомив, що погроми стаються саме в тих містах, де мери та губернатори – демократи та своєчасно не підключають поліції та Нацгвардію. Президент США Дональд Трамп заявив, якщо вони не наведуть лад, то влада під'єднає армію. Проте таке в Америці трапляється рідко.

За словами колишнього капітана, зараз у штатах активно працюють расистські боти, які організовують ці погроми й керують людьми. Крім того, багато "активістів" підтвердили, що їм платять за це.

Протести у США: головне

25 травня поліцейські затримали темношкірого Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.

Під час затримання один з копів притиснув коліном горло Флойда до асфальту. Чоловік заявляв, що не може дихати і просив відпустити його, однак поліцейський на це ніяк не реагував.

Чоловікові стало погано, йому викликали швидку допомогу. Однак було вже надто пізно – Флойд помер.

Після цього Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, які через кілька днів поширилися по цілій країні. Влада вже ввела щонайменше у 40 американських містах комендантську годину. До придушення протестів задіяли Нацгвардію, а Трамп навіть погрожує застосувати армію.

Дивіться відео 24 каналу про протести у США: