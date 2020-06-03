В США продолжаются протесты за право чувствовать себя в безопасности. Начались они из-за убийства полицейскими афроамериканца во время задержания, за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Протесты делятся на две группы – мирные и агрессивные.

2 типа протестов

Об этом в эфире программы "Утро" на 24 канале сказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах. И подчеркнул, что большинство тех, кого арестовали – не местные.

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По его словам, есть те, которые протестует мирно и говорит, что полиция поступила неправильно и на это надо обращать особое внимание, особенно речь идет о темнокожих. А есть те, которые устраивает бунты и погромы.

Он объяснил, что в США полиция подчиняется мэрам города, Нацгвардия – губернаторам, а армия – президенту.

Обычно, когда происходят такие события и полиция не справляется, зовут Нацгвардию. Это такие резервисты, которые помогают во время бунтов и катастроф, чтобы не было мародерства. Эти все бунты происходят, как ни странно, в демократических штатах и ​​городах,

– отметил Табах.

Проплаченные "активисты"

Он сообщил, что погромы происходят именно в тех местах, где мэры и губернаторы – демократы и своевременно не подключают полицию и Нацгвардию. Президент США Дональд Трамп заявил, что если они не наведут порядок, то власть подключит армию. Однако такое в Америке случается редко.

По словам бывшего капитана, сейчас в штатах активно работают расистские боты, которые организуют эти погромы и управляют людьми. Кроме того, многие "активисты" подтвердили, что им платят за это.

Протесты в США: главное

25 мая полицейские задержали чернокожего Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.

Во время задержания один из копов прижал коленом горло Флойда к асфальту. Мужчина заявил, что не может дышать и просил отпустить его, однако полицейский на это никак не реагировал.

Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Однако было уже слишком поздно – Флойд умер.

После этого Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, которые через несколько дней распространились по всей стране. Власти уже ввели как минимум в 40 американских городах комендантский час. Для подавления протестов задействовали Нацгвардию, а Трамп даже угрожает применить армию.

Смотрите видео 24 канала о протестах в США: