"Політика стає все жорсткішою": Наєв розповів про загрози для країн, які не слухають Путіна

Путін стає все жорсткішим до країн, які не погоджуються із політикою Росії. Натомість небезпека від агресивної політики Росії зростає – тепер вона поширилась і на Європу.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Wiener Zeitung.

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Наєв наголосив, що економічні та соціальні проблеми, військові конфлікти та конфронтації виникають скрізь, де проявляється Росія. Натомість тепер з’явилась реальна загроза і для Європи.

Думаю, мені не потрібно вам говорити про те, що режим Путіна стає все більш агресивним і до Європи. Так, російські кораблі і літаки з'являються в безпосередній близькості від кордонів країн Балтії, Скандинавії та Туреччини. Крім того, ставлення Кремля до країн, які не погоджуються з політикою Москви, стає все жорсткішою,

– заявив генерал.

Командувач Об'єднаних сил наголосив, що в Європі саме Україна протистоїть цій глобальній загрозі демократії та стабільності з боку Росії. При цьому він додав, що «братня допомога» Путіна є одним із способів відволікати росіян від проблем всередині країни.

"Якщо проаналізувати події минулих десятиліть, то можна дійти висновку, що режим Володимира Путіна намагається відвернути увагу своїх громадян від все більш зростаючих економічної та соціальної криз в країні тим, що здійснює дестабілізацію в державах, які, в тлумаченні Кремля, потребують "братньої допомоги". Я маю на увазі Абхазію, Північну Осетію та Придністров‘я. А тепер в цьому списку стоять вже і Крим та Східна Україна, а також Сирія", – пояснив він.

До слова, екс-посол США в Україні, директор Атлантичної ради Джон Гербст заявив, що США мають допомогти Україні захиститись в разі провокації і атаки. За його словами, теперішня слабка західна реакція на захоплення Росією українських кораблів означає, що Путін отримав тактичну перевагу.