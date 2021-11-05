Поліцейські виявили сухі кущі, схожі на канабіс, подрібнену речовину рослинного походження та пакет з невідомою речовиною. Інцидент трапився на вулиці Фастівській.

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Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, який при появі службового автомобіля занервував та змінив траєкторію руху. Правоохоронці зупинились, аби поспілкуватись із громадянином.

Він не орієнтувався в просторі та в часі, тож інспектори вирішили доставити його за адресою проживання. У помешканні чоловіка чекав його товариш.

Правоохоронці на тумбочці зауважили 4 пакетики з подрібненою зеленою речовиною. Згодом у квартирі знайшли також пакет з речовиною, ззовні схожою на амфетамін, ваги та кущі канабісу.



У квартирі знайшли наркотики / Фото пресслужби поліції

Чоловік розповів правоохоронцям, нібито передав канабіс мешканцю квартири, аби він віддав його своєму товаришу. На місце події викликали слідчих.

Зверніть увагу! Лише за 2021 рік правоохоронці порушили майже 25 тисяч кримінальних справ через торгівлю забороненими речовинами.

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