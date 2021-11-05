Поліцейські виявили сухі кущі, схожі на канабіс, подрібнену речовину рослинного походження та пакет з невідомою речовиною. Інцидент трапився на вулиці Фастівській.
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Що відомо про інцидент у Білій Церкві
Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, який при появі службового автомобіля занервував та змінив траєкторію руху. Правоохоронці зупинились, аби поспілкуватись із громадянином.
Він не орієнтувався в просторі та в часі, тож інспектори вирішили доставити його за адресою проживання. У помешканні чоловіка чекав його товариш.
Правоохоронці на тумбочці зауважили 4 пакетики з подрібненою зеленою речовиною. Згодом у квартирі знайшли також пакет з речовиною, ззовні схожою на амфетамін, ваги та кущі канабісу.
У квартирі знайшли наркотики / Фото пресслужби поліції
Чоловік розповів правоохоронцям, нібито передав канабіс мешканцю квартири, аби він віддав його своєму товаришу. На місце події викликали слідчих.
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