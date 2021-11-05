Полицейские обнаружили сухие кусты, похожие на каннабис, измельченное вещество растительного происхождения и пакет с неизвестным веществом. Инцидент произошел на улице Фастовской.
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Что известно об инциденте в Белой Церкви
Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который при появлении служебного автомобиля занервничал и сменил траекторию движения. Правоохранители остановились, чтобы пообщаться с гражданином.
Он не ориентировался в пространстве и во времени, так что инспекторы решили доставить его по адресу проживания. В доме мужчину ждал его товарищ.
Правоохранители на тумбочке заметили 4 пакетика с измельченным зеленым веществом. Впоследствии в квартире нашли также пакет с веществом, извне похожим на амфетамин, весы и кусты каннабиса.
В квартире нашли наркотики / Фото пресс-службы полиции
Мужчина рассказал правоохранителям, что якобы передал каннабис жильцу квартиры, чтобы он отдал его своему товарищу. На место происшествия вызвали следователей.
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