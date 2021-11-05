Полицейские обнаружили сухие кусты, похожие на каннабис, измельченное вещество растительного происхождения и пакет с неизвестным веществом. Инцидент произошел на улице Фастовской.

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Что известно об инциденте в Белой Церкви

Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который при появлении служебного автомобиля занервничал и сменил траекторию движения. Правоохранители остановились, чтобы пообщаться с гражданином.

Он не ориентировался в пространстве и во времени, так что инспекторы решили доставить его по адресу проживания. В доме мужчину ждал его товарищ.

Правоохранители на тумбочке заметили 4 пакетика с измельченным зеленым веществом. Впоследствии в квартире нашли также пакет с веществом, извне похожим на амфетамин, весы и кусты каннабиса.



В квартире нашли наркотики / Фото пресс-службы полиции

Мужчина рассказал правоохранителям, что якобы передал каннабис жильцу квартиры, чтобы он отдал его своему товарищу. На место происшествия вызвали следователей.

Обратите внимание! Только за 2021 год правоохранители возбудили почти 25 тысяч уголовных дел из-за торговли запрещенными веществами.

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