Поліцейські могли не проходити атестацію, – експерт про зґвалтування в Кагарлику
Слідчі ДБР повідомили про підозру 2 експрацівникам Кагарлицького відділення поліції в справі про зґвалтування й тортури.
Про проблеми із зверненнями у поліцію
Якщо ж людина приходить до медзакладу з інформацією, що її побили працівники поліції, перше, що має зробити медпрацівник – повідомити у той самий відділ поліції. Про це в ефірі 24 каналу сказав координатор Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Сергій Перникоза. І додав, що це постійна практика.
До теми Геращенко заявив, що зґвалтування в Кагарлику відрізняється від зґвалтування у Врадіївці
Він зазначив, що поки ця практика не буде модифікована, ми й надалі матимемо подібні випадки. Проте поліція оперативно відреагувала й оприлюднила інформацію про затримання підозрюваних у злочині.
Тут збіглися декілька чинників. Один із важливих моментів – це поява відділу, який розслідує злочини, які здійснили правоохоронці,
– повідомив Перникоза.
Крім того, за його словами, є й негативні моменти: поки не встановили, чому догану оголосили керівництву поліції.
Переатестація поліцейських
До того ж, експерт додав, що принцип навчання поліцейських зараз теж дещо змінився. Вони мають постійно проходити перепідготовку й підвищувати свої професійні здібності.
Стало відомо, що поліцейські, яких підозрюють у цьому злочині – не проходили атестацію, або проходили її досить формально. Тому ми не маємо підстав вважати, що комісія, яка проводила переатестацію пустила цих людей до служби,
– заявив Перникоза.
Натомість, у "ТСН" повідомили, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліцейські, які зґвалтували дівчину в Кагарлику, працювали в поліції кілька років. Їх узяли на зміну тим, кого звільнили у 2015 – 2016 роках. Перед цим вони проходили переатестацію.
"Масові переатестації можуть пропустити поганих людей уперед, а хороших – звільнити через необ'єктивні причини. Ці поліцейські працювали кілька років, вони прийшли після переатестації. Начальник відділення точно працювати не буде. Завжди є доля провини на керівникові. Значить він створив такі умови, за яких його підопічні вирішили, що можуть ґвалтувати, і їм за це нічого не буде", – заявив Геращенко.
Детальніше дивіться у відео 24 каналу розмови з Сергієм Перникозою:
Наслідки
За словами Перникози, ця справа не потягне за собою відставки, особливо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ми ще матимемо 1 – 2 дні інформаційного розголосу, а потім зміниться порядок денний і люди обговорюватимуть щось інше.
Що відомо про зґвалтування в Кагарлику?
- Вранці 25 травня стало відомо, що співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали 2 поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київщина) за підозрою в зґвалтуванні.
- Напередодні до лікарні звернулася жінка. Вона заявила про побиття та зґвалтування. Виявилося, що 23 травня її викликали в поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Окрім того, вони побили чоловіка, який теж був у відділені. Йому на голову одягали протигаз, завдавали ударів, зламавши ребра та ніс.
- Двох поліцейських одразу затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, а все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, відсторонили.