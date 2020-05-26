Полицейские могли не проходить аттестацию, – эксперт об изнасиловании в Кагарлыке

Следователи ГБР сообщили о подозрении 2 бывшим сотрудникам Кагарлыцкого отделения полиции в деле об изнасиловании и пытках.

Про проблеми із зверненнями у поліцію

Якщо ж людина приходить до медзакладу з інформацією, що її побили працівники поліції, перше, що має зробити медпрацівник – повідомити у той самий відділ поліції. Про це в ефірі 24 каналу сказав координатор Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Сергій Перникоза. І додав, що це постійна практика.

До теми Геращенко заявив, що зґвалтування в Кагарлику відрізняється від зґвалтування у Врадіївці

Він зазначив, що поки ця практика не буде модифікована, ми й надалі матимемо подібні випадки. Проте поліція оперативно відреагувала й оприлюднила інформацію про затримання підозрюваних у злочині.

Тут збіглися декілька чинників. Один із важливих моментів – це поява відділу, який розслідує злочини, які здійснили правоохоронці,

– повідомив Перникоза.

Крім того, за його словами, є й негативні моменти: поки не встановили, чому догану оголосили керівництву поліції.

Переатестація поліцейських

До того ж, експерт додав, що принцип навчання поліцейських зараз теж дещо змінився. Вони мають постійно проходити перепідготовку й підвищувати свої професійні здібності.

Стало відомо, що поліцейські, яких підозрюють у цьому злочині – не проходили атестацію, або проходили її досить формально. Тому ми не маємо підстав вважати, що комісія, яка проводила переатестацію пустила цих людей до служби,

– заявив Перникоза.

Натомість, у "ТСН" повідомили, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліцейські, які зґвалтували дівчину в Кагарлику, працювали в поліції кілька років. Їх узяли на зміну тим, кого звільнили у 2015 – 2016 роках. Перед цим вони проходили переатестацію.

"Масові переатестації можуть пропустити поганих людей уперед, а хороших – звільнити через необ'єктивні причини. Ці поліцейські працювали кілька років, вони прийшли після переатестації. Начальник відділення точно працювати не буде. Завжди є доля провини на керівникові. Значить він створив такі умови, за яких його підопічні вирішили, що можуть ґвалтувати, і їм за це нічого не буде", – заявив Геращенко.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу розмови з Сергієм Перникозою:

Наслідки

За словами Перникози, ця справа не потягне за собою відставки, особливо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ми ще матимемо 1 – 2 дні інформаційного розголосу, а потім зміниться порядок денний і люди обговорюватимуть щось інше.

Що відомо про зґвалтування в Кагарлику?