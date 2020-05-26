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Геращенко заявил, что изнасилование в Кагарлыке отличается от изнасилования во Врадиевке

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Антон Геращенко
Антон Геращенко / Фото из фейсбука Антона Геращенко

Двух полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал эту ситуацию недопустимой. И отметил, что некоторые видят сходство с изнасилованием во Врадиевке в 2013 году.

Главное отличие с Врадиевкой

Однако Геращенко отметил, что в этих ситуациях есть одно отличие. Об этом сообщили на сайте "ТСН".

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По его словам, когда во Врадиевке на Николаевщине, 2 милиционера изнасиловали девушку и проломили ей череп, эту информацию пытались скрыть. Сейчас это недопустимо.

Сегодня никто такие вещи не скрывает, есть полная нетерпимость к подобным поступкам. Поэтому действия полиции были четкие. К сожалению, в семье не без уродов,
– подчеркнул Геращенко.

Что известно об изнасиловании во Врадиевке в 2013 году?
26 июня 2013 года трое мужчин жестоко избили и изнасиловали 29-летнюю жительницу Врадиевки. Женщине удалось выжить, она узнала насильников и дала против них показания. Двое из них – полицейские и 1 таксист.

Сначала правоохранители пытались скрыть это преступление. Это вызвало массовые протесты во Врадиевке. Люди даже взяли штурмом местный райотдел.

В конце концов, полицейские Евгений Дрыжак и Дмитрий Полищук получили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией всего имущества, а Сергей Рябиненко – 11 лет с конфискацией имущества. Дрыжак и Полищук потеряли свои офицерские звания.

Он также добавил, что в полиции работает около 130 человек, и не все из них отвечают высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет полиции".

Реакция полиции

Кроме того, замглавы МВД написал на своей странице в Фейсбуке, что полицейских ждет суд и справедливое наказание. Он отметил, что реакция полиции на сообщения о насилии и пытках в Кагарлыкском отделении полиции была молниеносной.

Что известно об изнасиловании в Кагарлыке?

► Утром 25 мая стало известно, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали 2 полицейских Кагарлыкского отдела полиции (Киевщина) по подозрению в изнасиловании.

► Накануне в больницу обратилась женщина. Она заявила об избиении и изнасиловании. Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а после этого изнасиловали.

► Кроме того, они избили мужчину, который тоже был в отделении. Ему на голову надевали противогаз, наносили удары, сломав ребра и нос.

► Двух полицейских сразу задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, а все отделение Кагарлыкской полиции, где они работали, отстранили.

 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Украины Изнасилование Постраждалі Полиция Министерство внутренних дел Антон Геращенко Изнасилование во Врадиевке Изнасилование в Кагарлике
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