Геращенко заявив, що зґвалтування в Кагарлику відрізняється від зґвалтування у Врадіївці

Двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки. Заступник голови МВС Антон Геращенко назвав цю ситуацію неприпустимою. І зазначив, що дехто бачить схожість зі зґвалтуванням у Врадіївці у 2013 році.

Головна відмінність з Врадіївкою

Проте Геращенко зауважив, що в цих ситуаціях є одна відмінність. Про це повідомили у "ТСН".

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За його словами, коли у Врадіївці, що на Миколаївщині, 2 міліціонерів зґвалтували дівчину і проламали їй череп, цю інформацію намагались приховати. Зараз це неприпустимо.

Сьогодні ніхто такі речі не приховує, є повна нетерпимість до подібних вчинків. Тому дії поліції були чіткі. На жаль, у сім’ї не без виродків,

– наголосив Геращенко.

Що відомо про зґвалтування у Врадіївці у 2013 році?26 червня 2013 року троє чоловіків жорстоко побили й зґвалтували 29-річну мешканку Врадіївки. Жінці вдалось вижити, вона впізнала ґвалтівників і дала проти них свідчення. Двоє з них – поліцейські та 1 таксист.



Спершу правоохоронці намагалися приховати цей злочин. Це викликало масові протести у Врадіївці. Люди навіть узяли штурмом місцевий райвідділ.



Зрештою, поліцейські Євген Дрижак та Дмитро Поліщук отримали покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років із конфіскацією всього майна, а Сергій Рябіненко – 11 років із конфіскацією майна. Дрижак та Поліщук втратили свої офіцерські звання.

Він також додав, що в поліції працює приблизно 130 осіб, і "не всі з них відповідають високим моральним вимогам, які закон пред’являє поліції".

Реакція поліції

Крім того, заступник голови МВС написав на своїй сторінці у фейсбуці, що на поліцейських чекає суд і справедливе покарання. Він зазначив, що реакція поліції на повідомлення про насильство й тортури в Кагарлицькому відділенні поліції була блискавичною.

Що відомо про зґвалтування в Кагарлику?

► Вранці 25 травня стало відомо, що співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали 2 поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київщина) за підозрою в зґвалтуванні.

► Напередодні до лікарні звернулася жінка. Вона заявила про побиття та зґвалтування. Виявилося, що 23 травня її викликали в поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.

► Окрім того, вони побили чоловіка, який теж був у відділені. Йому на голову одягали протигаз, завдавали ударів, зламавши ребра та ніс.

► Двох поліцейських одразу затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, а все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, відсторонили.