Поліцейський врятував дівчину від самогубства в Черкасах: відео

Працівники патрульної поліції міста Черкаси врятували молоду дівчину, яка намагалася покінчити з життям. Поліцейських на місце події викликали перехожі, які стали свідками події.

Дівчина хотіла вистрибнути з даху балкону п'ятого поверху житлового будинку. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Черкаської області.

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Вранці 1 лютого надійшов сигнал на спецлінію 102 про те, що дівчина вилізла за межі балкону на п'ятому поверсі, і збиралася зістрибнути. Одразу після прибуття до дівчини підійшов інспектор поліції Іван Краснокутський. Після тривалих умовлянь, він зміг витягнути дівчину крізь сусіднє вікно.



Інспектор Іван Краснокутський / Фото Національна поліція України

Як стало відомо, дівчина хотіла вкоротити собі віку після сварки. Поліцейському вона розповіла, що "у немає друзів, батьків, ніякої підтримки". Завдяки правильно підібраним словами, інспектору вдалося вмовити її не робити того, що збиралася.

Далі черкащанку передали на огляд лікарів швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце події.

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