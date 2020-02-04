Полицейский спас девушку от самоубийства в Черкассах: видео

Сотрудники патрульной полиции города Черкассы спасли молодую девушку, которая пыталась покончить с жизнью. Полицейских на место происшествия вызвали прохожие, которые стали свидетелями происшествия.

Девушка хотела выпрыгнуть с крыши балкона пятого этажа жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Черкасской области.

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Утром 1 февраля поступил сигнал по спецлинии 102 о том, что девушка вылезла за пределы балкона на пятом этаже, и собиралась спрыгнуть. Сразу по прибытии к девушке подошел инспектор полиции Иван Краснокутский. После длительных уговоров, он смог вытянуть девушку через соседнее окно.

Инспектор Иван Краснокутский / Фото Национальная полиция Украина

Как стало известно, девушка хотела покончить с собой после ссоры. Полицейском она рассказала, что "у нее нет друзей, родителей, никакой поддержки". Благодаря правильно подобранным словам, инспектору удалось уговорить ее не делать того, что она собиралась.

Далее черкащанку передали на осмотр врачей скорой медицинской помощи, прибывших на место происшествия.

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