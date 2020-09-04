Третього вересня прокуратура Києва спільно зі слідчими Територіального управління ДБР затримала співробітника поліції під час торгівлі наркотиками. В затриманого виявили приблизно 40 грам кокаїну, за який він отримав 70 тисяч гривень.

Окрім задокументованих 3-х фактів збуту психотропних речовин "амфетамін" та МДМА, під час обшуку в затриманого співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції Києва виявили зброю та понад 1 тисячі боєприпасів. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у фейсбуці.

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Речниця зауважила, що пістолет, який затриманий правоохоронець мав при собі під час продажу наркотиків, це нагородна зброя Віктора Януковича, яку він отримав від тогочасного міністра оборони Олександра Кузьмука. Про це свідчить викарбований напис на зброї.

Вилучені під час обшуку наркотичні речовини, зброя та боєприпаси надані для експертизи. Наразі встановлюють джерело походження цих речей. Надія Максимець зазначила, що вже подали до суду клопотання про відсторонення від справи 30-річного співробітника поліції.

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За таку незаконну діяльність затриманому можуть пред'явити покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

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