Серед затриманих білоруськими силовиками були польські студенти. Після повернення додому вони розповіли про побиття під час затримання та катування правоохоронцями у Мінську.

Польські студенти розповіли про затримання у Мінську

Вітольд Добровольський та Кацпер Сіенніцький були звільнені з-під арешту в Мінську завдяки МЗС та посольства Польщі в Білорусі, повідомляє Polskie Radio.

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Після повернення 14 серпня додому вони розповіли про пережите.

Нас викрали з вулиці в центрі Мінська ОМОН. Потім мене побили до майже без свідомості. Били і друга,

– розповів Добровольський.

Сіенніцький додає, що їх замкнули в підвалі, який був схожий на спортзал.

Там були сотні людей. Саме там почалися тортури і вони тривали кілька годин,

– пригадує студент.

За їхніми словами, через кімнату могло пройти до тисячі людей. Обидвоє студентів зазначають, що за їхнє польське походження були додаткові репресії. Бажання отримати допомогу консула висміювали.

Що робили силовики

"У відділенні поліції нас повалили на землю, були погрози, що як тільки ми поворухнемо головою, все зуби виб’ють", – зазначив Сіенніцький.

Та додав, що наступна зміна змусила їх протягом кількох годин стояти головою до стіни. Третя наказала встати на коліна лобом до підлоги. На затриманих весь час були наручники.

Студент пригадує, що всіх, хто рухався, просив води або сходити в туалет, били кийками. Крім того, били і під час допиту.

За словами поляків, потім їх відправили до в’язниці, де умови "були кращими". Проте камери були повністю переповнені. Через 72 години їх вдалося звільнити.

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