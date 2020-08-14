У Білорусі за п'ять днів силовики затримали вже майже 7 тисяч учасників протестів. Перед затриманням мітингувальники "для профілактики" отримують кілька ударів гумовими кийками. Та як розповідають ті, кому не пощастило потрапити в застінки РУВС, саме там і починаються найбільші жахіття.

Одна з протестувальниць розповіла, як просто в автозаку її гамселили близько 10 силовиків. Відео з розповіддю постраждалої дівчини публікує TUT.BY.

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Дівчина розповіла: поводяться з затриманими, як з тваринами. Вона навіть порівняла це з 1941 роком, коли Друга світова війна почалася на території Білорусі.

Мене кийками били, ображали, погрожували смертю, знімали з мене штани. Вони казали, що "впустять мене по колу, *** (тут незрозуміле слово) так, що мама рідна не впізнає,

– розповіла дівчина, не стримуючись від сліз.

Крім того, дівчина розповіла, що силовики обзивали "тупим бидлом" усіх, хто проти Лукашенка. Співробітники ОМОНу також хвалилися, що влада їх добряче фінансово мотивує.

Постраждала розповіла, що її кривдники хвалилися: їм платять по 5 тисяч. Імовірно, мовиться про білоруські рублі, що за нинішнім курсом становить понад 55 тисяч гривень або 2 тисячі доларів.

"Мене просто твариною обзивали. До мене так і ставилися, як до тварини. Мене ставили на коліна на землю, обіцяли 10 років, ні за що", – розповіла дівчина.

Коротко про те, що відбувається в Білорусі