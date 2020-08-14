В Беларуси за пять дней силовики задержали уже почти 7 тысяч участников протестов. Перед задержанием митингующие "для профилактики" получают несколько ударов резиновыми дубинками. Но как рассказывают те, кому не посчастливилось попасть в застенки РУВД, именно там и начинается найбольший ужас.

Одна из протестующих рассказала, как просто в автозаке ее били около 10 силовиков. Видео с рассказом пострадавшей девушки публикует TUT.BY .

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Девушка рассказала: обращаются с задержанными, как с животными. Она даже сравнила это с 1941 годом, когда Вторая мировая война началась на территории Беларуси.

Меня дубинками били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали с меня штаны. Они говорили, что "пустят меня по кругу, *** (здесь непонятное слово) так, что мама родная не узнает,

– рассказала девушка, не сдерживаясь от слез.

Кроме того, девушка рассказала, что силовики обзывали "тупым быдлом" всех, кто против Лукашенко. Сотрудники ОМОНа также хвастались, что власть их сильно финансово мотивирует.

Пострадавшая рассказала, что ее обидчики хвастались: им платят по 5 тысяч. Вероятно, говорится о белорусских рублях, что по нынешнему курсу составляет более 55 тысяч гривен или 2 тысячи долларов.

"Меня просто животным обзывали. Ко мне так и относились, как к животному. Меня ставили на колени на землю, обещали 10 лет, ни за что", – рассказала девушка.

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