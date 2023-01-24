Співробітники ДБР встановили, що чиновник одного з районів Полтавщини спланував вбивство місцевого підприємця. Для цього зловмисник шукав кілерів серед кримінальних груп.

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ДБР влаштувало інсценізацію вбивства

Аби врятувати життя чоловіку та викрити організатора, ДБР розпочало багатоетапну спецоперацію.

За попередньою інформацією, замовник вбивства довго конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення".

ДБР імітувало вбивство бізнесмена / Фото ДБР

Цікаво, що вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тисяч доларів. Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.

Відтак, працівники ДБР імітували вбивство, після чого замовник отримав фотографії з "тілом", а також деякі особисті речі потерпілого.

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Наразі посадовцю повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу замовнику. Встановлюються інші можливі співучасники злочину.