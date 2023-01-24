Сотрудники ДБР установили, что чиновник одного из районов Полтавской области спланировал убийство местного предпринимателя. Для этого злоумышленник искал киллеров среди уголовных групп.

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ДБР устроило инсценировку убийства

Чтобы спасти жизнь мужчине и разоблачить организатора, ДБР приступило к многоэтапной спецоперации.

По предварительной информации заказчик убийства долго конфликтовал с предпринимателем. В конце концов, чтобы усмирить оппонента, чиновник решил поступить радикально и начал искать киллера, который смог бы выполнить "заказ".

ДБР имитировало убийство бизнесмена / Фото ДБР

Интересно, что стоимость жизни бизнесмена чиновник оценил в 5 тысяч долларов. Деньги за убийство заказчик планировал передавать по двум частям. Залог передал еще в декабре 2022 года, а остальное обещал уже после того, как убедится в работе киллера и получит фотографии с убитым мужчиной.

Следовательно, работники ДБР имитировали убийство, после чего заказчик получил фотографии с "телом", а также некоторые личные вещи потерпевшего.

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В настоящее время чиновнику сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры предосторожности заказчику. Устанавливаются другие вероятные соучастники преступления.