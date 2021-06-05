Низкий гликемический индекс позволяет лакомиться ягодой даже диабетикам. Клубника богата витамином С – в 100 граммах ароматных ягод содержится 98% суточной нормы этого вещества. Кстати, в замороженной клубнике этот витамин сохранятся практически в том же количестве, что и в свежей.
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- Калий и магний из клубники укрепляют сердечно-сосудистую систему и предохраняют от гипертонии.
- Клубника содержит антиоксиданты, которые защищают организм от преждевременного старения и серьезных заболеваний. Ежедневное употребление клубники повышает способность организма сопротивляться воздействию свободных радикалов. И чем темнее ягода, тем она полезнее.
- Клубника способствует детоксикации или очищению организма, помогая восстановить здоровье желудочно-кишечного тракта.
Употребление клубники улучшает зрение, укрепляет память, ускоряет обменные процессы в организме. Благодаря салициловой кислоте клубника обладает противовоспалительным свойством.
- Клубника является хорошим источником фолиевой кислоты, который особо важен для здоровой беременности.
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- Ягода способна вырабатывать в организме гормон дофамин, отвечающий за радость.
Клубника – достаточно сильный аллерген
Также из-за обилия кислот в своем составе лучше ограничить прием клубники в пищу во время обострения гастрита, язвенной болезни, цистита, подагры
Вторая по величине угроза для здоровья связана с количеством пестицидов и химических веществ в клубнике, поэтому важно выбирать биологически выращенную клубнику и в сезон. Проверенный способ – ягоду можно подержать 10 минут в воде с содой (10 грамм – 1 литр), которую затем слить через дуршлаг.