У Миколаєві у ніч на 14 травня жорстоко вбили відомого історика Володимира Щукіна. Його тіло знайшли правоохоронці у власній квартирі.

Поліцейські розповіли, що на тілі 66-річного вченого були ножові поранення, а також тілесні ушкодження голови.

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Що відомо про смерть Володимира Щукіна

Правоохоронців про трагедію сповістив сусід Щукіна. Чоловік повідомив, що двері квартири історика відчинені, а сам він лежить на підлозі.

Після огляду тіла чоловіка були виявлені тілесні ушкодження голови та ножові поранення. Правоохоронці працюють над тим, щоб встановити причетних до злочину.

Не хочеться вірити в те, що невідомі зловмисники перервали життєвий шлях талановитого педагога, блискучого історика, обдарованого дослідника Володимира Щукіна,

– написав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.



Володимира Щукіна знайшли у власній квартирі / Фото Нацполіція

Хто такий Володимир Щукін