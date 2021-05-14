В Николаеве, в ночь на 14 мая, жестоко убили известного историка Владимира Щукина. Его тело нашли правоохранители в собственной квартире.

Полицейские рассказали, что на теле 66-летнего ученого были ножевые ранения, а также телесные повреждения головы.

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Что известно о смерти Владимира Щукина

Правоохранителей о трагедии известил сосед Щукина. Мужчина сообщил, что дверь квартиры историка открыта, а сам он лежит на полу.

После осмотра тела мужчины были обнаружены телесные повреждения головы и ножевые ранения. Правоохранители работают над тем, чтобы установить причастных к преступлению.

Не хочется верить в то, что неизвестные злоумышленники прервали жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина,

– написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.



Владимира Щукина нашли в собственной квартире / Фото Нацполиция

Кто такой Владимир Щукин