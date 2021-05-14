В Николаеве нашли мертвым известного историка Владимира Щукина, на теле – ножевое ранение
В Николаеве, в ночь на 14 мая, жестоко убили известного историка Владимира Щукина. Его тело нашли правоохранители в собственной квартире.
Источник:Нацполиция Украины
Полицейские рассказали, что на теле 66-летнего ученого были ножевые ранения, а также телесные повреждения головы.
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Что известно о смерти Владимира Щукина
Правоохранителей о трагедии известил сосед Щукина. Мужчина сообщил, что дверь квартиры историка открыта, а сам он лежит на полу.
После осмотра тела мужчины были обнаружены телесные повреждения головы и ножевые ранения. Правоохранители работают над тем, чтобы установить причастных к преступлению.
Не хочется верить в то, что неизвестные злоумышленники прервали жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина,
– написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Владимира Щукина нашли в собственной квартире / Фото Нацполиция
Кто такой Владимир Щукин
- Это известный историк и краевед, кандидат исторических наук и доцент. Он плодотворно изучал историю отечественной культуры. Щукин также работал над хроникой и анализом Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области.
- Щукин также известен тем, что вместе с коллегой Андреем Павлюком впервые осуществил фундаментальное исследование истории еврейской общины города Николаева в период с конца ХVIII до начала ХХ веков.
- Ученый преподавал в Николаевском национальном университете имени Сухомлинского, заведовал кафедрой в Николаевском институте права Одесской национальной юридической академии, был автором ряда книг и научных трудов.
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