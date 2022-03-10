Усе через те, що з 9 на 10 березня 2022 року у Маріуполі народилося 24 дитинки.

Важливо Величезна вирва у центрі міста: відео з наслідками обстрілів Маріуполя

"Нехай у житті наших нових маленьких маріупольців ніколи більше не буде війни. Нехай у нашому рідному місті ніколи більше не буде війни. Україна переможе. Тримаємося, маріупольці", – написали на сторінці міської ради.

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Важливо – Як виглядає Маріуполь після удару: