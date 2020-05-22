Поштова доставка ліків – тренд нового тисячоліття

Постанова Кабінету Міністрів України про дистанційну торгівлю і поштову доставку медикаментів в умовах суворих карантинних обмежень дозволила мінімізувати соціальні контакти.

Провідні експерти і медики назвали цей експеримент трендом нового тисячоліття, який зможе вивести українську систему охорони здоров'я на якісно новий рівень, що відповідає світовим стандартам.

Від пошти – до дронів

Дистанційний продаж ліків і доставка медикаментів операторами поштового зв'язку відразу стали затребуваними послугами на ринку інтернет-торгівлі. Аптечні мережі і служби адресної доставки заявили про потрійне збільшення онлайн-замовлень всього за кілька днів з моменту вступу в силу відповідної постанови Кабінету Міністрів України. Наляканим пандемією людям більше не потрібно годинами кружляти містом в пошуках необхідних медикаментів і товпитися в чергах, ризикуючи власним здоров'ям. Всього 5-10 хвилин пошуку препарату в інтернеті – і ліки вже в дорозі!

"Дана ініціатива уряду давно була актуальною. Однак, як часто буває, біда підштовхнула державу до реалізації на практиці цього важливого рішення. З розвитком цифрових технологій весь цивілізований світ давно впроваджує такі ідеї. В ЄС розвиток інтернет-торгівлі бере початок з 2000 року. Отже, Україна вже відстає від європейських країн років на двадцять. Законодавством сусідній Польщі дозволені дистанційна торгівля лікарськими засобами та їх поштова пересилка. У споживачів з'являється більше можливостей для вибору ліків за різними критеріями, в тому числі і за ціною. Упевнений, що пересилання ліків в поштових та експрес-відправленнях повинна стати звичайною практикою і в Україні: люди зможуть в будь-який час замовляти доставку ліків поштою або кур'єром безпосередньо у виробників або дистриб'юторів. Крім забезпечення швидкості і зручності доставки, є незаперечний соціальний ефект", – розповів експерт в сфері фармацевтики та охорони здоров'я Олександр Чумак.

Керуючий власник ТОВ "РедБіз Лабораторія медичного бізнесу" Олена Труш акцентує увагу на тому, що міжнародний фармацевтичний ринок уже вийшов на новий етап. Нещодавно США надали статус авіаційного перевізника компанії Wing (колишньої Google X), яка заявила про введення послуги доставки медпрепаратів та медичних товарів за допомогою дронів. Подібний сервіс вже успішно працює в дуже складних умовах: при виснажливій ​​спеці, в населених пунктах, оточених непрохідними джунглями. В кінці квітня 2019 року компанія Zipline запустила сервіс в Гані: дрони з приголомшливою точністю масово доставляють медикаменти в госпіталі по всій країні. Клієнтами нової послуги стали 12 млн людей.

"Доставка ліків є актуальною послугою, яка збільшить доступність медикаментів для всіх без винятку категорій населення: людей з обмеженими фізичними можливостями, жителів віддалених пунктів, які не мають можливості купити в своєму селі ліки. Я вважаю, що ця послуга необхідна не тільки під час карантину, а й в принципі – адже це тренд нового тисячоліття. Технології дистанційної торгівлі та доставки ліків стрімко розвиваються в усьому світі. Наприклад, існує інноваційний сервіс, який отримав 225 млн доларів США інвестицій на розвиток доставки медикаментів, препаратів, крові, донорських органів за допомогою дронів. Впевнена, що уряд України має всебічно підтримувати подальший розвиток галузі дистанційної торгівлі та поштової доставки медпрепаратів, сприяти і допомагати такому бізнесу", – повідомила Олена Труш.

Пошта як панацея для селян

За даними компанії "Нова пошта", яка є великим поштовим оператором, що покриває навіть найбільш віддалені і нечисленні населені пункти країни, жителі сіл і райцентрів забезпечують більше третини замовлень на доставку медпрепаратів. Це цілком логічно, адже в більшості сіл аптек немає, а вибір ліків в аптеках районних центрів дуже мізерний.

"Дуже добре, що тепер можна купувати ліки в інтернеті і отримувати їх поштою. У нас в селі немає аптеки, і ми постійно їздимо то в Чернігівку, то в Пологи, щоб купити щось потрібне з ліків. До Полог – 30 км, треба спалити бензин, витратити час. Але робити нічого, адже в Чернігівці, до якої 10 км, часом не знайдеш потрібних антибіотиків", – поділився Іван Гадалко, житель села Новоказанкувате Чернігівського району Запорізької області.

Послуга поштової доставки медпрепаратів виявилася дуже затребуваною серед багатодітних матерів.

"Мої діти часто хворіють, тому ліки періодично доводиться купувати. В умовах карантину, коли дізналася про те, що ліки можна придбати онлайн і замовити доставку поштою, сильно зраділа. Раніше я купувала в інтернеті з доставкою додому тільки вітаміни. А тепер з'явилася можливість робити так само і з покупкою ліків. По-перше, це дуже зручно і не забирає купу часу на пошуки потрібних ліків, 5 хвилин біля комп'ютера і чекаєш, коли тобі привезуть все необхідне до дверей. А весь час, який раніше витрачався на поїздки аптеками, я проводжу вдома, поруч з дітьми. Особливо, коли вони хворі – мама завжди поруч. По-друге, це безпечно. Мені тепер не потрібно йти в аптеку і товпитися в чергах з людьми, що кашляють. Під час карантину я жодного разу не ходила по аптеках і сподіваюся, що не буду цього робити і після карантину", – розповіла киянка Вікторія Руколенко.

Примус до еволюції

Нагадаємо, що рішення Кабінету Міністрів України про дистанційну торгівлю і поштову доставку медпрепаратів є тимчасовим – на період карантину. Отже, після зняття карантинних обмежень, уряду доведеться визначитися – продовжувати новий вид послуг або повернутися до режиму оффлайн-продажу ліків. На думку представника юридичної компанії "Картушин партнерз" Ігоря Лучки, з правової точки зору новий вид діяльності не викликає будь-яких протиріч, проте уряду необхідно внести до Верховної Ради законопроєкт, а народним депутатам – прийняти відповідний закон. До того ж, на його думку, повернення до колишньої схеми просто нелогічне, особливо з урахуванням того, що послуги виявилися настільки затребуваними, а в них зацікавлені виробники, аптечні мережі і поштові оператори.

"Необхідно продовжити ініціативу уряду. Досвід багатьох країн показує, що ця послуга потрібна. В Америці недавно зробили на платформі Amazon онлайн-майданчик, через який можна купувати медичні препарати і замовляти їх доставку. Інтернет-торгівля і поштова доставка ліків – сучасна практика всього цивілізованого світу, оскільки це зручно, безпечно, швидко і дешево. Її впровадження в Україні – великий плюс. Адже крім того, що онлайн-торгівля і поштова доставка медпрепаратів стали дієвим інструментом стримування стрімкого поширення коронавірусної інфекції, люди отримали можливість дуже економно витрачати свій час, особливо тоді, коли в родині хтось хворий", – уточнив експерт.

До речі, єдине застереження, про яке повідомляють фахівці вітчизняної охорони здоров'я, стосується необхідності розробки та впровадження технології правильної доставки медпрепаратів, які потребують особливих температурних умов зберігання. Однак українські поштовики вже готові вирішити цю проблему.

Як повідомив СЕО "Нової пошти" Олександр Бульба, компанія вже тестує нову послугу, що дозволяє доставляти ліки в спеціальних термобоксах. "Нова пошта" закупила термобокси вітчизняного виробництва, що дозволяють забезпечувати заданий температурний режим протягом 24-36 годин.

"До кінця травня нова послуга пройде тестові випробування. Бокси будуть перебувати у наших партнерів – аптечних інтернет-мереж. При замовленні ліків, що вимагають певних умов температурного зберігання, рітейлери запропонують покупцеві поштову доставку препаратів в термобоксах. Вони упакують ліки і оформлять відправку. При отриманні наші співробітники розкриють бокс, видадуть замовлення, а термобокс відправлять назад продавцеві", – пояснив Олександр Бульба.

Таким чином, експерти в сфері фармацевтики та охорони здоров'я, виробники, аптечні мережі і поштові оператори сходяться на думці, що практику дистанційної торгівлі та доставки медпрепаратів необхідно зробити повсякденною і в посткарантинний період шляхом внесення відповідних змін до чинної законодавчої бази. Даний крок стане не просто ефективним фактором запобігання інфекційних епідемій – це дозволить Україні розвивати новий привабливий сегмент економіки, створювати робочі місця, нарощувати податкові відрахування до державного і регіональних бюджетів. Долаючи неприємності і кризові моменти, людство стає сильнішим, досвідченішим, вчиться захищати себе, адаптуючись до неминучих глобальних процесів еволюції.