Потужний прорив українських бійців, скептична реакція західних ЗМІ на дебати – топ-5 відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Реакція західних медіа на українські вибори
Сюрреалістична драма – так називають українську політику авторитетні іноземні видання напередодні другого туру виборів. А все – через баталії кандидатів у президенти щодо передвиборчих дебатів.
Відео: що пишуть західні ЗМІ про баталії з дебатами в Україні
Українські військові на Донбасі зайняли нові позиції та дали відсіч бойовикам
Свобода окупованого Донбасу стала на кілометр ближчою. Воїни Операції Об'єднаних сил зайняли стратегічну висоту просто під окупованим Донецьком й обіцяють, що скоро терористи про це гірко пошкодують.
Відео: журналісти 24 каналу побували на нових позиціях української армії
Рейд пішоходів у Львові: як поліцейські ловили порушників
У центрі Львова патрульні влаштували спеціальне полювання на порушників-пішоходів. Патрулювали на завантажених ділянках у середмісті, там, де особливо активний рух. Проте львів'ян це не лякає і вони переходять дорогу через кілька смуг на інший бік вулиці.
Відео: як відповідали львів'яни поліцейським
Одна з найжорстокіших справ Майдану вже на фінішній прямій
20 січня 2014 року бійці підрозділу "Беркут" ледь не до смерті закатували протестувальників на колонаді стадіону "Динамо". І от п'ять років потому з'явилася надія, що винні отримають покарання за свої дії.
Відео: що відомо про хід справи проти "Беркуту"
Гіркі спогади про загиблих героїв на фронті
Українці звикли до війни на Сході, а щоденні зведення ООС ми сприймаємо швидше як статистику. Проте варто пам'ятати, що війна продовжуються і ледь не щодня Україна втрачає справжніх героїв. Такими були Яна Червона та Олександр Мілютін, які загинули після обстрілу проросійських бойовиків.
Відео: ким були герої Яна Червона та Олександр Мілютін
На Львівщині попрощалися із бійцем Першої окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу. Роман Федоришин на війні був із самого початку.
Відео: ким був Роман Федоришин