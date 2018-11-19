Пожежа у Каліфорнії: Трамп назвав головну причину займання

Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії вже забрали життя у 77 людей, близько тисячі осіб вважають зниклими безвісти. Пожежа вже знищила понад 10 тисяч будинків американців.

Понад 50 тисяч місцевих жителів у Каліфорнії були змушені покинути власні домівки та евакуюватися в найближчі міста, інформує CNBC News.

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Відомо, що на теперішній час пожежа охопила вже близько 600 квадратних кілометрів місцевості. Так, до гасіння масштабного загоряння долучилися близько 5 тисяч пожежників.

У деяких районах швидкість, із якою поширювався вогонь, сягнула 130 кілометрів на годину.

Президент США Дональд Трамп після відвідин майже повністю знищеного вогнем каліфорнійського міста Парадайз, заявив, що "ніколи не бачив нічого подібного". Він запевнив, що федеральна влада виділить всі необхідні засоби владі Каліфорнії для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Окрім цього, Трамп укотре розкритикував місцеву владу, назвавши головною причиною пожеж "погане управління лісами" і їх "грубе і нераціональне використання".



Своєю чергою, губернатор Каліфорнії Джеррі Браун вважає причиною пожеж "зміну клімату". Він також попередив, що подібні катастрофи посилюватимуться протягом найближчих десятиліть, якщо федеральна влада не займеться проблемою глобального потепління.

Нагадаємо, що 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа, яка не вщухає і донині.