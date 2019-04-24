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      Пожежа в Нотр-Дамі: робітники попри заборону курили на місці реставрації

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      Пожежа в Нотр-Дамі
      Пожежа в Нотр-Дамі / Getty Images

      Деякі робітники компанії, яка встановлювала будівельне риштування навколо шпиля Собору Паризької Богоматері, порушували заборону на куріння на місці проведення робіт.

      Цю правду про своїх працівників визнала компанія Le Bras Freres, передає місцевий сайт BFMTV.

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      "Справді, деякі працівники час від часу дозволяли собі ігнорувати заборону, і нам дуже шкода з цього приводу", – розповів представник компанії Марк Ешкеназі.

      Цю заяву компанія зробила внаслідок опублікованої статті французької газети Canard enchаine, яка написала, що на місці проведення будівельних робіт було знайдено сім недопалків.

      Робітники встановлювали будівельне риштування
      Робітники встановлювали будівельне риштування

      Проте в компанії наголосили, що куріння робітників не є причиною пожежі в соборі. "Погано загашений недопалок в жодному разі не міг стати причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері", – додав Ешкеназі.

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      Теги: Архітектура Новини Франції Пожежа в Нотр-Дамі Реконструкція
      Джерело: 24 канал
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