Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – хто представляє інтереси олігархів у Верховній Раді, як наживаються на видачі російських паспортів у "ЛДНР" і чому нові референдуми можуть розділити Україну.

1. Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів





Російський цинізм, як виявляється, немає ніяких кордонів. Мало того, що у Кремлі зробили масштабну міжнародну провокацію, немовби почавши видачу аусвайсів жителям "ЛДНР", так ще й нагребли з них грошей ні за що. Цікава ситуація, чи не так?



Російські паспорти на Донбасі: більше матеріалів

2. Дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії, або Реальний розкол не за горами





Не розумію істерики з приводу слів Богдана щодо референдуму про домовленості з Росією. Чого ви очікували? Андрій Богдан людина призначена головою Адміністрації президента України Зеленського. І вона просто говорить, що думає насправді, тому що більше не потрібно ховатися, брехати, бути на нелегальному становищі.



Хто такий Андрій Богдан?

3. Українські військові помстилися терористам за вбивство побратимів (відео 18+)





Ліквідація кадрового російського офіцера, який був командиром батальйону 5-ї окремої мотострілецької бригади Євгенія Шабанова з позивним "Лунь". Бойовика знищили рівно за тиждень після трагічної загибелі розвідників морської піхоти.



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4. Путін боїться лише одного, – Tagesspiegel





Президент Росії Володимир Путін, президент Туреччини Реджеп Ердоган і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мають багато спільного. Спочатку все викликало надію. Після падіння "залізної завіси" здавалось, що ліберальна демократія стане моделлю успіху, яка розповсюдиться від Варшави до Владивостока. Але...



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5. Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють





Український олігархат – явище багатогранне і дуже заплутане. В частині бізнесу та економіки тут ще можна вивести якісь критерії приналежності бізнесменів до цієї закритої касти – наприклад, вирахувати, які підприємства кому належать і які схеми і ким використовуються.



Корупційні схеми: хто, де, коли?

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