Після 24 лютого, коли Росія напала на Україну, в аптеках було чимало черг. Зараз таких проблем вже немає. Це підтвердив і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Рада".

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Міністр запевнив, що з препаратами на території України проблем немає.

Навіть якщо певний склад був розбомблений, ми встигли зробити те, що повинні були зробити – ми розпорошили лікарські препарати по різних складах. Тому такої критичної ситуації, коли виведено з ладу один склад, і це вплинуло на забезпеченість – це не так,

– заявив Ляшко.

Однак проблема залишається, як доставити лікарства до аптек.

"Проблема більше в логістиці. З довезенням тяжко, бо є бойові дії, зруйновані інфраструктурно мости, не вийшли певні працівники, блокпости", – розповів Віктор Ляшко.

За його даними, якщо раніше за один день можна було доставити ліки в одну чи навіть дві області, то тепер на одну область доводиться витрачати по два – три дні. Саме це і впливає на те, чи встигають аптеки оновити асортимент ліків.

Чому ліки зникали з аптек

Віктор Ляшко розповів, що причин для зникнення ліків з аптек було декілька. Перша – люди масово кинулися купувати необхідні ліки в перший день війни. І на деякі ліки на п'ятий день було вибрано тримісячний запас, який був в аптеках.

Ще одна причина – аптеки в себе формують цей тримісячний запас ліків. А під час бойових дій частина з них закрилася. Відтак і необхідні ліки були виведенні з обігу. А через проблеми з логістикою доставити нові ліки в інші аптеки зайняло багато часу.

Зараз МОЗ працює над тим, щоб забезпечувати необхідним ліками ті міста та села, які звільнили з російської окупації.