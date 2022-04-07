Про це розповіла у соцмережах волонтерка Ірина Саліхова. Вона зазначила, що медикаменти везли у Херсон.

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Ліків везли до Херсона на суму 7 тисяч доларів

Ліків було багато, їхня вартість сягала 7 тисяч доларів. Одну з машин волонтерів зупинили на останньому блокпості – вже на в'їзді у місто. Російські військові вивантажили все з автівки.

Окупанти навіть не посоромились відібрати і медикаменти, хоча деякі з них були потрібні хворим, які перебувають в реанімації.

Водій живий. Подробиць немає – телефон у нього також відібрали.

Нас це не зупинить, але ненависть зростає,

– написала Саліхова.

На Донеччині розстріляли машину з волонтерами

Зазначимо, що кілька днів тому російські військові розстріляли автівку волонтерів на Донеччині. Дані щодо постраждалих та загиблих були невідомі. Саме тому в Донецькій ОВА дуже закликали: не повідомляти інформацію про переміщення волонтерів, адже вони можуть стати мішенню.

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