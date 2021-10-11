Військового поранили вночі 9 жовтня. Про це розповів голова громади Зіновій Андрійович.

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Ветерана доправили у лікарню в стані клінічної смерті. Про це розповів заступник гендиректора Надвірнянської центральної районної лікарні Іван Меланюк.

Хлопця прийняли з ножовим пораненням у грудну клітку в ділянці серця...Досить складна травма,

– зізнався лікар.

Лікарі провели операцію та запустили серце Попадича. Воїн у важкому стані перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Однак зберегти життя не вдалось – у ніч на 10 жовтня він помер.

Прощатимуться із ветераном у місті Надвірна 12 жовтня об 11:00.



Василь Попадич / Фото "Бліц"

Хто зарізав Попадича

Чоловіка вдарив ножем у груди односелець, повідомили у поліції. Між ними трапився словесний конфлікт біля нічного магазину. Сам зловмисник втік з місця події, але потім його затримали.