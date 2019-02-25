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      Прикидався фотографом: у Києві викрили організатора дитячої порностудії

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      Прикидався фотографом: у Києві викрили організатора дитячої порностудії
      Прикидався фотографом: у Києві викрили організатора дитячої порностудії / Фото з відкритих джерел

      У столиці правоохоронці затримали зловмисника, який влаштував порнобізнес з неповнолітніми. Чоловік в орендованих студіях проводив фото- та відеозйомки неповнолітніх.

      Злочинець під виглядом професійного фотографа шукав неповнолітніх дівчат та схиляв їх до статевого акту з ним і його 22-річним спільником, передає поліція Києва.

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      За статеві зносини з неповнолітніми та участь їх у порнозйомках зловмисник сплачував дітям від 500 до півтори тисячі гривень. А відзнятий матеріал він продавав через інтернет у країни Євросоюзу, Азії та Америки.

      Чоловік поширював дитячі фото та відеозйомку
      Чоловік поширював дитячі фото та відеозйомку

      Щонайменше, жертвами незаконної порноіндустрії стали 5 неповнолітніх дівчат. 

      Правоохоронці затримали організатора дитячої порностудії: дивіться відео

       

       

      blog_ava
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      Теги: Діти і неповнолітні Поліція Кримінал Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини Порно
      Джерело: 24 канал
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