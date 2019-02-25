Прикидався фотографом: у Києві викрили організатора дитячої порностудії

У столиці правоохоронці затримали зловмисника, який влаштував порнобізнес з неповнолітніми. Чоловік в орендованих студіях проводив фото- та відеозйомки неповнолітніх.

Злочинець під виглядом професійного фотографа шукав неповнолітніх дівчат та схиляв їх до статевого акту з ним і його 22-річним спільником, передає поліція Києва.

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За статеві зносини з неповнолітніми та участь їх у порнозйомках зловмисник сплачував дітям від 500 до півтори тисячі гривень. А відзнятий матеріал він продавав через інтернет у країни Євросоюзу, Азії та Америки.



Чоловік поширював дитячі фото та відеозйомку

Щонайменше, жертвами незаконної порноіндустрії стали 5 неповнолітніх дівчат.

Правоохоронці затримали організатора дитячої порностудії: дивіться відео