Притворялся фотографом: в Киеве разоблачили организатора детской порностудии

В столице правоохранители задержали злоумышленника, который устроил порнобизнес с несовершеннолетними. Мужчина в арендованных студиях проводил фото- и видеосъемку несовершеннолетних.

Преступник под видом профессионального фотографа искал несовершеннолетних девушек и склонял их к половому акту с ним и его 22-летним сообщником, передает полиция Киева.

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За половые сношения с несовершеннолетними и их участие в порносъемках злоумышленник платил детям от 500 до полторы тысячи гривен. А отснятый материал он продавал через интернет в страны Евросоюза, Азии и Америки.



Мужчина распространял фото и видео сексуального характера с детьми

Жертвами незаконной порноиндустрии стали по меньшей мере 5 несовершеннолетних девушек.

Правоохранители задержали организатора детской порностудии: смотрите видео