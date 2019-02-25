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      Притворялся фотографом: в Киеве разоблачили организатора детской порностудии

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      Притворялся фотографом: в Киеве разоблачили организатора детской порностудии
      Притворялся фотографом: в Киеве разоблачили организатора детской порностудии / Фото из открытых источников

      В столице правоохранители задержали злоумышленника, который устроил порнобизнес с несовершеннолетними. Мужчина в арендованных студиях проводил фото- и видеосъемку несовершеннолетних.

      Преступник под видом профессионального фотографа искал несовершеннолетних девушек и склонял их к половому акту с ним и его 22-летним сообщником, передает полиция Киева.

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      За половые сношения с несовершеннолетними и их участие в порносъемках злоумышленник платил детям от 500 до полторы тысячи гривен. А отснятый материал он продавал через интернет в страны Евросоюза, Азии и Америки.

      Чоловік поширював дитячі фото та відеозйомку
      Мужчина распространял фото и видео сексуального характера с детьми

      Жертвами незаконной порноиндустрии стали по меньшей мере 5 несовершеннолетних девушек.

      Правоохранители задержали организатора детской порностудии: смотрите видео

       

       

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Полиция Криминал Новости криминала и ДТП Криминальные новости Порно
      Источник: 24 канал
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