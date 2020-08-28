У випуску програми "Про головне" за 28 серпня – під Харковом невідомі розстріляли автобус із людьми. Дивом, ніхто не загинув. Громадськість вже припускає, що це могла бути провокація. Цього не виключають і правоохоронці. У 2020 році навчальний рік буде особливим. У школах діятиме масковий режим, уроки проводитимуть на свіжому повітрі, здійснюватиметься жорсткий контроль за станом здоров'я учнів.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Вже другий тиждень в Україні – понад 2 тисячі нових хворих щодня. Таких цифр не було навіть на першому етапі пандемії. Експерти навіть говорять про розвиток другої хвилі за найжорсткішим, італійським сценарієм.

Паломники-хасиди прибули в Україну, аби встигнути потрапити до Умані перед початком святкування Рош га-Шана. Вночі близько 20 людей хотіли потрапити у місцевий готель. Однак, на заваді їм стали місцеві.