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Монобільшість у Верховній Раді хоче звільнити спікера Дмитра Разумкова. Ініціювати його відставку можуть щойно він повернеться з лікарняного. У кулуарах поширюють інформацію про купівлю голосів проти Разумкова.