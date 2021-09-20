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Монобільшість у Верховній Раді хоче звільнити спікера Дмитра Разумкова. Ініціювати його відставку можуть щойно він повернеться з лікарняного. У кулуарах поширюють інформацію про купівлю голосів проти Разумкова.
У Росії відбулася стрілянина в Пермському університеті – студенти вистрибували з вікон, загинуло 6 людей. Винуватця поранили при затриманні, він помер дорогою до шпиталю. У Києві нетверезий водій тікав та відстрілювався від патрульних.
Джерело:24 канал
Монобільшість у Верховній Раді хоче звільнити спікера Дмитра Разумкова. Ініціювати його відставку можуть щойно він повернеться з лікарняного. У кулуарах поширюють інформацію про купівлю голосів проти Разумкова.