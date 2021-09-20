У Росії відбулася стрілянина в Пермському університеті – студенти вистрибували з вікон, загинуло 6 людей. Винуватця поранили при затриманні, він помер дорогою до шпиталю. У Києві нетверезий водій тікав та відстрілювався від патрульних.