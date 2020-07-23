У випуску програми "Про головне" за 23 липня – У Полтаві зловмисник Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. У такий спосіб він взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Пожежа у будинку антикорупціонера Віталія Шабуніна. Поліція відрила кримінальне провадження за статтею умисне знищення майна через підпал.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Луцький суд обрав запобіжний захід луцькому терористу Максиму Кривошу. Чим запам'ятається мер Віталій Кличко за 6 років керуванням Києвом.