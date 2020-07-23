В выпуске программы "О главном" за 23 июля – в Полтаве злоумышленник Роман Скрипник во время задержания достал гранату и угрожал ее взорвать. Таким образом он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Пожар в доме антикоррупционера Виталия Шабунина. Полиция отрыла уголовное производство по статье умышленное уничтожение имущества через поджог.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Луцкий суд избрал меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу. Чем запомнится мэр Виталий Кличко за 6 лет управления Киевом.