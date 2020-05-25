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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Pro новини: Проблеми з тестуванням на COVID-19. Знущання поліцейських

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У випуску програми "Pro новини" за 25 травня – керівника лабораторії в Дніпрі звільнили через спотворення результатів тестів на коронавірус, усі аналізи доведеться переробляти. В місті Кагарлик, що на Київщині, двоє поліцейських зґвалтували 26-річну дівчину та побили чоловіка. Як наслідок, останній отримав переломи ребер та носу.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

У Києві та Харкові після двох місяців карантину запрацювало метро. Впускають пасажирів в масках та рукавичках, а також просять дотримуватись соціальної дистанції.

 

Автор: Артем Овдієнко
Теги: Зґвалтування у Кагарлику Тести на коронавірус Коронавірус в Україні Випуск новин
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