Pro новини: Проблеми з тестуванням на COVID-19. Знущання поліцейських

У випуску програми "Pro новини" за 25 травня – керівника лабораторії в Дніпрі звільнили через спотворення результатів тестів на коронавірус, усі аналізи доведеться переробляти. В місті Кагарлик, що на Київщині, двоє поліцейських зґвалтували 26-річну дівчину та побили чоловіка. Як наслідок, останній отримав переломи ребер та носу.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У Києві та Харкові після двох місяців карантину запрацювало метро. Впускають пасажирів в масках та рукавичках, а також просять дотримуватись соціальної дистанції.