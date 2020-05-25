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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Pro новости: Проблемы с тестированием на COVID-19. Издевательства полицейских

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В выпуске программы "Pro новости" за 25 мая – руководителя лаборатории в Днепре уволили из-за искажения результатов тестов на коронавирус, все анализы придется переделывать. В городе Кагарлык Киевской области двое полицейских изнасиловали 26-летнюю девушку и избили мужчину. Как следствие, последний получил переломы ребер и носа.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:

В Киеве и Харькове после двух месяцев карантина заработало метро. Впускают пассажиров в масках и перчатках, а также просят соблюдать социальную дистанцию.

 

Автор: Артем Овдиенко
Теги: Изнасилование в Кагарлике Тесты на коронавирус Коронавирус в Украине Выпуск новостей
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